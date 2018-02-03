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Прокуратура проверит задержки и отмены рейсов в Москве из-за снега

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Транспортная прокуратура начала проверку по факту задержек и отмены рейсов в столичных аэропортах из-за снегопадов.

«В настоящее время московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку по факту задержек и отмены рейсов в аэропортах, соблюдения при этом прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании рейсов. На данный момент несколько рейсов отменено, задержек свыше трех часов не имеется», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее портал iz.ru сообщал, что самолет авиакомпании Azur Air вылетел из московского аэропорта Домодедово на курорт Канкун в Мексике с задержкой на 5,5 часа

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