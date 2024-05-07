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Коалиция США восемь раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии

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Фото: Global Look Press/SMG
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За последние сутки было зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии со стороны авиации так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США. Об этом 7 мая на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений тремя парами истребителей F-15 и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции. Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии», — заявил он.

Также заместитель руководителя сообщил, что за тот же срок в зоне деэскалации в провинции Идлиб было зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны группировок «Джабхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (запрещены в РФ), в результате которых было ранено два сирийских военнослужащих.

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Накануне, 6 мая, Попов сообщил, что российские военные за сутки зафиксировали 14 нарушений со стороны авиации коалиции во главе с США в небе над Сирией. Он также отметил, что за последние сутки в идлибской зоне деэскалации запрещенная в России террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра» совершила обстрел позиций сирийских правительственных войск. В результате обстрела погиб один сирийский военный.

2 мая в ЦПВС сообщили, что БПЛА коалиции США более 100 раз в апреле допустили нарушения в небе над Сирией. Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции» во главе с США регулярно создает опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства страны, подчеркнул Попов.

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