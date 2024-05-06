В ЦПВС сообщили о 14 нарушениях возглавляемой США коалицией в небе над Сирией
Российские военные за сутки зафиксировали 14 нарушений со стороны авиации коалиции во главе с США в небе над Сирией. Об этом 6 мая сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-майор Юрий Попов.
В ходе брифинга он рассказал, что были зафиксированы три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников. Кроме того, 11 нарушений сирийского воздушного пространства двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и модульным разведывательно-ударным дроном MQ-9 были зафиксированы в районе Эт-Танф.
Попов также отметил, что за последние сутки в идлибской зоне деэскалации запрещенная в России террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра» совершила обстрел позиций сирийских правительственных войск. В результате погиб один сирийский военный.
Накануне Попов сообщил, что один сирийский военный был ранен при обстреле в провинции Латакия. Он также отметил, что в районе Эт-Танф за сутки были зафиксированы восемь нарушений двумя парами истребителей F-15 и тремя парами штурмовиков A-10 Thunderbolt со стороны так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США.
По словам заместителя главы руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, США более 100 раз в апреле допустили нарушения в небе над Сирией.