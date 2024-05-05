Сирийский военный пострадал при обстреле в провинции Латакия

Один сирийский военный был ранен при обстреле в провинции Латакия. Об этом 5 мая заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов во время брифинга.

«В результате снайперского огня со стороны террористов из района Барза-Фаукани по позициям сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Нахшебба провинции Латакия ранен один сирийский военнослужащий», — доложил он.

Он также отметил, что в районе Эт-Танф за сутки были зафиксированы восемь нарушений двумя парами истребителей F-15 и тремя парами штурмовиков A-10 Thunderbolt со стороны так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США.

Ранее, 3 мая, агентство SANA со ссылкой на источник в министерстве обороны Сирии сообщало, что восемь военнослужащих получили ранения во время авиаудара Израиля по зданию в пригороде Дамаска. Также сообщалось о материальном ущербе.

В тот же день Попов заявил, что авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США более 100 раз в апреле допустили нарушения в небе над Сирией. Он также отметил, что Соединенные Штаты регулярно создают опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства страны.