Метро Москвы будет работать в усиленном режиме из-за снегопада

Службы Московского метрополитена переведены на усиленный режим работы. Причина — надвигающийся на российскую столицу снегопад.

В информационном центре подчеркнули, что при обильных осадках уборка вестибюлей производится чаще, что позволяет предотвратить травмирование пассажиров и попадание грязи в механизмы эскалатора.

Кроме того, специалисты проводят мониторинг течей и влажности во избежание сбоев движения из-за неисправности электрооборудования, передает «РИА Новости».

К неблагоприятным погодным условиям готов и наземный транспорт Москвы, в частности автобусы, троллейбусы и трамваи.

Ранее в столичном метеобюро сообщили, что на Москву надвигаются снегопады, которые могут стать самыми мощными для февраля в этом столетии.

По данным МЧС, 3 февраля в российской столице ожидаются метель, сильный снег и снежные заносы. Скорость ветра составит до 17 м/c.