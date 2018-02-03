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Метро Москвы будет работать в усиленном режиме из-за снегопада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Службы Московского метрополитена переведены на усиленный режим работы. Причина — надвигающийся на российскую столицу снегопад.

В информационном центре подчеркнули, что при обильных осадках уборка вестибюлей производится чаще, что позволяет предотвратить травмирование пассажиров и попадание грязи в механизмы эскалатора.

Кроме того, специалисты проводят мониторинг течей и влажности во избежание сбоев движения из-за неисправности электрооборудования, передает «РИА Новости».

К неблагоприятным погодным условиям готов и наземный транспорт Москвы, в частности автобусы, троллейбусы и трамваи.

Ранее в столичном метеобюро сообщили, что на Москву надвигаются снегопады, которые могут стать самыми мощными для февраля в этом столетии.

По данным МЧС, 3 февраля в российской столице ожидаются метель, сильный снег и снежные заносы. Скорость ветра составит до 17 м/c.

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