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Заммэра сравнил подходы к уборке снега в Москве и Нью-Йорке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Московские коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада за сутки в то время как в Нью-Йорке выпавший снег лежит на дорогах до тех пор, пока не растает. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Он также отметил, что в Нью-Йорке при выпадении более 5 см снега объявляется режим ЧС и «никто никуда не едет в городе». Кроме того, Бирюков рассказал, что в столице Финляндии обязанность по уборке снега с дорог и тротуаров лежит на собственниках. 

«А у нас всё это делает город, город чистит дороги и тротуары. Это здорово и хорошо», — приводит «РИА Новости» слова заммэра. 

Как сообщал портал iz.ru, Бирюков ранее предупредил москвичей об ожидаемом в конце недели и на выходных снегопаде. По его словам, синоптики прогнозируют выпадение в это время до 50 см осадков.

По данным столичного метеобюро, с ночи понедельника до 18:00 среды на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ выпало 26 см осадков. За январь в городе суммарно выпало 66 см осадков. Это составляет 157% от месячной нормы

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