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Власти просят жителей Москвы пересесть на общественный транспорт

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Власти Москвы просят в понедельник горожан отказаться от личного транспорта из-за сильного снегопада. Транспортный комплекс столицы в сложных погодных условиях полностью готов к работе.

Ситуационный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы оценивает загруженность улично-дорожной сети в 6 баллов. «Наибольшие затруднения при движении в сторону центра наблюдаются на Ярославском, Каширском и Ленинградском шоссе, Волгоградском проспекте и Люблинской улице», — говорится в сообщении ведомства.

Третье транспортное кольцо (ТТК) загружено по внешней стороне на севере, а МКАД — на востоке внешней и юге внутренней стороны.

В столичном департаменте транспорта предупредили, что возможны ухудшение видимости и рост числа ДТП, передает BFM.RU.

Напомним, по данным Гидрометцентра России, за прошедшую ночь в Москве выпало 10% месячной нормы осадков. В течение дня снегопад продолжится, вероятно образование гололедицы и снежных заносов.

В начале рабочей недели в Москве ожидаются снегопад и повышение температуры воздуха.

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