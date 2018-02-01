В Москве за выходные и в начале недели выпадет до 50 см снега

Мощнейший снегопад надвигается на Москву. В предстоящие выходные и в начале следующей недели в столице выпадет до полуметра снега. Об этом вице-мэр города Петр Бирюков сообщил в четверг, делая отчет о работе служб по уборке снега.

«С субботы на воскресенье мы ожидаем выпадение от 25 до 30 см снега в зависимости от района, а в понедельник и во вторник выпадет еще по 8–10 см», — цитирует Бирюкова «Интерфакс».

Он отметил, что все столичные службы ЖКХ работают в круглосуточном режиме и готовы к борьбе с последствиями снегопада, подчеркнул заммэра.

Бирюков также призвал автомобилистов не мешать коммунальной технике ликвидировать последствия снегопада в Москве и «не сердиться на коммунальщиков за то, что они создают нам комфорт».

Ранее в столичном метеобюро сообщили, что с ночи понедельника до 18:00 среды на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ выпало 26 см осадков. В январе в городе выпало 66 см осадков. Это составляет 157% от месячной нормы, передает BFM.RU.