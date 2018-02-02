МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды

МЧС России посредством SMS предупредило москвичей о надвигающейся на Москву непогоде 3 февраля.

«На основании предупреждения ФГБУ «Центральное УГМС» 3 февраля в Москве ожидается ветер до 17 м/с, метель, сильный снег, снежные заносы», — сказано в сообщении, разосланном абонентам.

Напомним, Росгидромет ранее в пятницу объявил «желтый» уровень погодной опасности на 3 февраля в Москве. Такой же уровень опасности погоды объявлен и на всей территории ЦФО.

Как сообщили в Метеобюро Москвы, в предстоящие выходные в Москве ожидаются самые сильные для февраля за 100 лет снегопады. Сильный, порывистый ветер и интенсивные снегопады могут сохраниться в Москве и в последующие несколько дней. Всего за первые выходные февраля в столице может выпасть более половины месячной нормы осадков.