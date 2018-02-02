Прямой эфир
Сюжет:

МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МЧС России посредством SMS предупредило москвичей о надвигающейся на Москву непогоде 3 февраля.

«На основании предупреждения ФГБУ «Центральное УГМС» 3 февраля в Москве ожидается ветер до 17 м/с, метель, сильный снег, снежные заносы», — сказано в сообщении, разосланном абонентам.

Напомним, Росгидромет ранее в пятницу объявил «желтый» уровень погодной опасности на 3 февраля в Москве. Такой же уровень опасности погоды объявлен и на всей территории ЦФО.

Как сообщили в Метеобюро Москвы, в предстоящие выходные в Москве ожидаются самые сильные для февраля за 100 лет снегопады. Сильный, порывистый ветер и интенсивные снегопады могут сохраниться в Москве и в последующие несколько дней. Всего за первые выходные февраля в столице может выпасть более половины месячной нормы осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В метро Москвы заявили о готовности к работе в условиях снегопада
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве 3 февраля

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017