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В метро Москвы заявили о готовности к работе в условиях снегопада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Московский метрополитен полностью готов к сложностям, которые могут возникнуть из-за сильных снегопадов в ближайшие дни.

«Пожалуйста, планируйте поездки с учетом погодных условий», — призвало руководство метрополитена в пятницу.

Напомним, ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшие выходные, 3 и 4 февраля, в Москве выпадет до 50% месячной нормы февраля. Идущие на Москву снегопады станут самыми сильными для февраля за 100 лет.

Также сообщалось, что столичные коммунальщики за последние сутки вывезли с улиц Москвы рекордные 870 тыс. куб. снега.

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