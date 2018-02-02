В метро Москвы заявили о готовности к работе в условиях снегопада

Московский метрополитен полностью готов к сложностям, которые могут возникнуть из-за сильных снегопадов в ближайшие дни.

«Пожалуйста, планируйте поездки с учетом погодных условий», — призвало руководство метрополитена в пятницу.

Службы #мосметро готовы к усиленному режиму работы в связи с ожидаемым обильным снегопадом в Москве в это воскресенье.

Пожалуйста, планируйте поездки с учетом погодных условий.

#Москва #снегопад pic.twitter.com/AYYdUCKlpE — Мосметро (@MoscowMetro) February 2, 2018

Напомним, ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшие выходные, 3 и 4 февраля, в Москве выпадет до 50% месячной нормы февраля. Идущие на Москву снегопады станут самыми сильными для февраля за 100 лет.

Также сообщалось, что столичные коммунальщики за последние сутки вывезли с улиц Москвы рекордные 870 тыс. куб. снега.