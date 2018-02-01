Столичные власти назвали худшие районы по уборке снега

Мэрия Москвы недовольна качеством уборки снега ряде районов Северо-Восточного, Северо-Западного и Восточного административных округов. Об этом заявил заместитель столичного градоначальника по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Могу назвать районы Гольяново, Богородское, Измайловский Восточного округа. У нас сегодня также есть претензии к уборке ряда районов Северо-Восточного и Северо-Западного округов», — уточнил он во время пресс-конференции в четверг.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что все городские службы работают в круглосуточном режиме и готовы к непогоде.

Ранее синоптики предупредили о сильных снегопадах, которые накроют столицу в конце текущей недели.