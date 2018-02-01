Сильные снегопады накроют Москву в конце недели

Сильные снегопады пройдут в столице в пятницу и выходные, сообщили в погодном центре «Фобос» в четверг. Ожидается, что за три дня выпадет 60% месячной нормы осадков.

«С раннего утра пятницы и до выходных включительно атлантические циклоны вновь обрушат на столицу обильные снегопады — за трое суток (2, 3 и 4 февраля) ожидается 22 мм осадков, что составляет 60% месячной нормы, на дорогах снежные заносы, метели с ухудшением видимости, вероятен коллапс наземного и авиационного транспорта», — уточнили синоптики в комментарии «РИА Новости».

Ранее синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в четверг.