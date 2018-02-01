Синоптики пообещали 20-градусные морозы в Москве

По прогнозу синоптиков центра «Фобос», в первую декаду февраля столицу ждут обильные снегопады и 20-градусные морозы.

Со 2 по 4 февраля Москва окажется под властью атлантического циклона, который принесет обильный снегопад. За три дня в столице выпадет 22 мм осадков, что составляет более 60% месячной нормы.

Метеорологи предсказывают в эти дни сильные метели и снежные заносы на дорогах. «Вероятен коллапс наземного и авиационного транспорта», — отмечается в сообщении «Фобоса».

Уже 5 февраля дневная температура понизится до –10 градусов, а в ночь на 6-е столбик термометра упадет до –20. Низкие температуры сохранятся в городе пять суток: ежедневно после полудня в Москве будет минус 10 — минус 15 градусов, а ночью еще ниже.

Последним морозным днем станет 9 февраля. По прогнозу «Фобоса», 10 февраля минимальная температура в столице не опустится ниже –13 градусов. Правда, она вряд ли поднимется выше –3.



По народному календарю 1 февраля — Макарьев день. Какая погода будет в этот день, такую следует ждать и весь февраль. Солнечный день 1 февраля — к скорой весне.