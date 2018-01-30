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Высота сугробов в Москве достигла рекордных этой зимой 23 см

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Высота снежного покрова в столице к 9:00 вторника достигла 23 см, что стало максимумом за текущий зимний сезон. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Как отмечает «Интерфакс», высота снежных сугробов в столице достигала 22 см десять дней назад, после чего они уменьшились до 16 см. В течение вторника, 30 января, по прогнозам синоптиков, в Москве выпадет 6 мм снега в эквиваленте воды. За прошедшие сутки в столице выпало 9 мм осадков, что превышает пятую часть нормы января.

Помимо этого, в Москве зафиксирован аномально низкий уровень атмосферного давления. Вечером в воскресенье, 28 января, оно составляло 754 мм ртутного столба, вечером в понедельник, 29 января, — 743 мм, а к 9:00 вторника — 733 мм.

Накануне МЧС предупредило жителей столичного региона о сильной метели и усилении ветра до 17 м/с.

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