Синоптики рассказали о погоде в начале февраля в Москве

Приближающийся февраль принесет в Москву неустойчивую погоду. Оттепели будут часто сменяться похолоданием и наоборот. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По словам синоптика, январь 2018 года завершится оттепелью. Так, 30 января ночью будет от -6 до -1, днем от -4 до +1 градуса. 31 января температура ночью от 0 до -5 градусов, днем — от -3 до +2 градусов, пишет «Российская газета».

При этом с 1 февраля ожидается похолодание — ночью до 7–12 градусов, а днем до 1–6 ниже нуля. Каждый день в течение недели ожидается умеренный снег.

Ранее сообщалось, что к утру 29 января в Москве может выпасть почти четверть месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в начале недели увеличится до 25 см.