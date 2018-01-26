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Сильные снегопады придут в Москву на следующей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В Москве и области на следующей неделе ожидаются сильные снегопады, по данным синоптиков, высота снежного покрова увеличится с 19 до 25 см. Об этом специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «РИА Новости».

По словам синоптика, оттепели ожидать не стоит. Во вторник столбики термометров приблизятся к нулю, но в среду температура снова понизится до –5 градусов. Тишковец отметил, что вторник станет самым теплым днем недели.

«Потом начнется слабое понижение температуры, и, по нашим расчетам, в связи с тем что снег будет идти практически каждый день разной интенсивности, сугробы вырастут с нынешних 19 до 25 см», — сказал он.

Накануне сообщалось, что мощный циклон надвигается на европейскую часть России.

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