Автомобилисты провели ночь в тоннеле из-за снегопада в Токио

Сотни автомобилей на всю ночь с 22 на 23 января застряли в токийском тоннеле Яматэ из-за сильного снегопада.

Как сообщает ТАСС, в результате некоторые люди были вынуждены пешком идти до аварийных лестниц и выходить на поверхность.

В понедельник вечером из-за сильного снегопада на многих скоростных шоссе в городе движение было перекрыто. В частности, на одном из выездов из тоннеля Яматэ автомобили не могли заехать в гору из-за выпавшего снега.

В течение нескольких часов на этой дороге образовалась пробка длиной около 10 км. В результате автомобили в тоннеле простояли без движения около 10 часов. Движение возобновилось лишь в шестом часу утра по местному времени (около 00:00 мск).

Тоннель Яматэ протяженностью около 18 км, проходящий под землей в центре Токио, считается самым длинным в Японии.

За минувшие сутки в Токио выпало более 20 см снега, в последний раз такой снегопад прошел над столицей Японии четыре года назад.

Из-за сильного снегопада в токийском аэропорту Ханэда накануне были закрыты взлетно-посадочные полосы, что привело к отмене примерно 150 рейсов.