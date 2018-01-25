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Мощный циклон надвигается на европейскую часть России

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Гидрометцентр предупредил о мощном циклоне, который надвигается на европейскую часть России. Об этом сообщил «Интерфаксу» директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, от этого циклона, на южной периферии которого дожди, уже пострадал Париж, где в результате выпавших осадков оказалась затопленной большая часть города. В столицу он придет в пятницу, 26 января, сообщает «Утро.ру». Температура воздуха составит минус 4–6 градусов, порывы ветра ожидаются до 12–17 м/с. К выходным температура воздуха продолжит расти. В субботу столбики термометров покажут минус 4 градуса, ожидается снег и ветер. В понедельник, 29 января, в столицу придет оттепель до плюс 1 градуса, что выше нормы на 7–8 градусов. За несколько дней в европейской части России потеплеет почти на 15 градусов. Вместе с тем циклон не затронет другие российские регионы, где установились аномальные морозы.

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