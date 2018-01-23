Из-за снегопада затруднено движение транспорта в Крыму

Снегопад обрушился на Крым во вторник, движение автотранспорта серьезно затруднено. Крымское управление МЧС направило технику и пункты обогрева на проблемные участки автодорог, сообщает республиканский главк ведомства.

На автотрассах образуются пробки, так как дороги не посыпаны противогололедной смесью, пишут пользователи в соцсетях.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов написал в Facebook сообщение, в котором призвал сообщать о проблемах ему лично. «В связи с похолоданием прошу граждан сообщать о внештатных ситуациях, связанных с непогодой, в мои личные сообщения», — заявил руководитель региона.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено на Камчатке из-за циклона.