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Из-за снегопада затруднено движение транспорта в Крыму

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Фото: пресс-служба Главного управление МЧС России по Республике Крым/82.mchs.gov.ru
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Снегопад обрушился на Крым во вторник, движение автотранспорта серьезно затруднено. Крымское управление МЧС направило технику и пункты обогрева на проблемные участки автодорог, сообщает республиканский главк ведомства.

На автотрассах образуются пробки, так как дороги не посыпаны противогололедной смесью, пишут пользователи в соцсетях.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов написал в Facebook сообщение, в котором призвал сообщать о проблемах ему лично. «В связи с похолоданием прошу граждан сообщать о внештатных ситуациях, связанных с непогодой, в мои личные сообщения», — заявил руководитель региона.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено на Камчатке из-за циклона.

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