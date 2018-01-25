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Японец окунулся в Оймяконе при температуре минус 60 градусов

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Фото: youtube.com
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Японский турист окунулся в водоеме села Оймякон в Якутии при экстремально низкой температуре — минус 60 градусов. Видеозапись его купания опубликована на видеохостинге YouTube.

На кадрах записи видно, как турист в одних плавках выбегает из расположенного рядом с водоемом автомобиля, быстро окунается и возвращается обратно. На протяжении всего ролика мужчина не перестает громко кричать. Отмечается, что таким образом он пытался познать русскую душу.

Как отмечает телеканал «Звезда», ролик быстро стал популярным в Сети и собрал больше 217 тыс. просмотров за двое суток. Большинство комментаторов восхитились подвигом японского туриста. Известно, что Оймякон считается одним из самых холодных мест в мире.

Ранее портал iz.ru сообщал, что жители Ямала в мороз запускают салюты из кипятка.

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