Японец окунулся в Оймяконе при температуре минус 60 градусов

Японский турист окунулся в водоеме села Оймякон в Якутии при экстремально низкой температуре — минус 60 градусов. Видеозапись его купания опубликована на видеохостинге YouTube.

На кадрах записи видно, как турист в одних плавках выбегает из расположенного рядом с водоемом автомобиля, быстро окунается и возвращается обратно. На протяжении всего ролика мужчина не перестает громко кричать. Отмечается, что таким образом он пытался познать русскую душу.

Как отмечает телеканал «Звезда», ролик быстро стал популярным в Сети и собрал больше 217 тыс. просмотров за двое суток. Большинство комментаторов восхитились подвигом японского туриста. Известно, что Оймякон считается одним из самых холодных мест в мире.

Ранее портал iz.ru сообщал, что жители Ямала в мороз запускают салюты из кипятка.