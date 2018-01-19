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Жители Ямала в мороз запускают салюты из кипятка

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На Ямале установились сильные морозы — температура воздуха опускается ниже минус 40 градусов. Жители Нового Уренгоя придумали новое развлечение для холодных дней — запускать своеобразные салюты из кипятка.

Видеозаписи красивого зрелища были опубликованы в соцсетях. Герои съемки выплескивают из кружки воду на морозе, а она сразу же застывает и превращается в снежные хлопья. «Землянам нас не понять», — пишут в комментариях местные жители. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Как писал портал iz.ru, недавно установленный в якутском Оймяконе электронный указатель температуры воздуха сломался из-за холодов. Табло показывало -56 градусов, а затем перестало функционировать. Местные власти намерены отремонтировать интерактивное устройство. По разным версиям, полюс холода Земли находится в Верхоянске или Оймяконе.

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