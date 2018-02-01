Похолодание и усиление ветра ожидаются в столице

Похолодание до 8 градусов мороза и усиление ветра до 15 м/с ожидают москвичей в первый день февраля, сообщает Гидрометцентр.

«Облачно с прояснениями. По области местами небольшой снег», — уточняют синоптики. Температура в столице днем составит минус 6–8 градусов, ночью термометры покажут до 11 градусов мороза.

Ветер южной четверти 5–10 м/c, местами порывы до 15 м/ c. Атмосферное давление днем — 749 мм ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили москвичей о приходе 20-градусных морозов в начале месяца.