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ДПС спасли замерзающего в 47-градусный мороз 3-летнего ребенка в Туве

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Инспекторы дорожно-патрульной службы спасли трехлетнего ребенка, который замерзал на улице в 47-градусный мороз в Кызыле, Республика Тыва. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Инцидент произошел этой ночью, 30 января, в районе левобережных дач. В этом районе произошел крупный пожар частного дома. Помимо спасателей, на место происшествия были вызваны службы дорожного патруля для обеспечения безопасности движения в районе чрезвычайного происшествия, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Дорожные инспекторы находились примерно в 600–800 м от места пожара, когда неожиданно заметили прямо на проезжей части мальчика, на вид не старше 3–5 лет. Он лежал неподвижно и не подавал признаков жизни. Из одежды на нем практически ничего не было, вдобавок он был босиком. Стрелка термометра в эту ночь опустилась до –47 градусов.

Сотрудники правоохранительных органов ринулись к ребенку, подняли его, сразу же укутали и отнесли в отапливаемый салон служебного автомобиля. Включив спецсигналы полицейские направились с окоченевшим ребенком в больницу республики. По дороге, по их просьбе, коллеги связались с медиками и попросили, как можно быстрее направить им навстречу группу врачей, которые могут помочь ребенку. На одной из улиц состоялась передача пострадавшего в руки медицинских работников.

Позже выяснилось, что мальчику три года и он проживал в доме, в котором произошел пожар. Его мама заметила пожар вовремя, чтобы спастись. Она набросила на него и его пятилетнего брата первую попавшуюся одежду, взяла пятимесячную дочь на руки и побежала к соседям. По дороге пострадавший мальчик отстал. Заметив его пропажу, мать бросилась его искать, но безуспешно.

На данный момент мальчик находится в больнице. У него диагностировали обморожение 2-й и 3-й степени, но врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное. По словам медиков, если бы помощь подоспела чуть позже, то мальчик погиб бы от холода.

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