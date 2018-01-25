Замерзающую на трассе детскую хоккейную команду спасли на Алтае

В Алтайском крае спасли замерзающую на трассе детскую хоккейную команду. Казахские спортсмены возвращались домой из Кемеровской области. Автобус с 18 детьми, тренером и двумя водителями сломался ночью. Температура воздуха тогда опустилась до –40 °C.

В течение нескольких минут на место происшествия прибыли спасатели. На спецтехнике и личных автомобилях всех эвакуировали.

Детей и сопровождающих разместили в Cтепноозерском доме культуры, районная администрация оказывала всяческое содействие. Алтайские спасатели получили благодарность от Казахстана.