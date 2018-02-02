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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве 3 февраля

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе на субботу, 3 февраля из-за сильного ветра. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

По прогнозам синоптиков, 3 февраля в Москве ожидается ветер с порывами до 17–20 м/с. «Желтый» уровень опасности наряду со столичным регионом объявлен также на всей территории ЦАО, за исключением Костромской, Тверской, Владимирской, Рязанской и Калужской областей. Как отмечает НСН, штормовое предупреждение сохранится 4 и 5 февраля, ожидаются снегопады, дождь и гололедица. 4 февраля температура воздуха составит -3–10 градусов, 5 февраля — от -8 до -15 градусов.

В субботу, 3 февраля в московском регионе ожидается облачная погода, местами пройдет сильный мокрый снег, пишет портал «Подмосковье сегодня». Также ожидается метель, налипание мокрого снега и снежные заносы. Порывы ветра, по данным регионального управления МЧС, достигнут 12–17 м/с, температура воздуха составит от -2 до 0 градусов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в ближайшие выходные в столице выпадет почти полная февральская норма осадков.

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