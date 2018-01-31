Снегопад не застал врасплох

Из-за морозов и снегопадов в России перекрывали федеральные и региональные трассы, а на сложных участках дорог была организована работа эвакуационных групп. Об этом глава МЧС Владимир Пучков доложил президенту РФ Владимиру Путину на вчерашнем совещании с правительством. Министр заверил, что все аварии в сфере ЖКХ, вызванные погодными условиями, оперативно устранены.

Открывая совещание с кабмином, глава государства попросил доложить, как организована помощь населению в субъектах, где в последнюю неделю фиксируются обильные осадки и сильные морозы.

— Организована деятельность группировки сил по организации патрулирования и перекрытия федеральных, региональных, а также дорог местного значения. Развернуто 175 подвижных и более 1470 стационарных пунктов обогрева, питания и заправки, — рассказал глава МЧС Владимир Пучков. — На 300 потенциально опасных участках федеральных трасс были созданы дополнительные мобильные эвакогруппы технической поддержки, стояли тягачи. Это позволило оказать помощь и поддержку. Всего было эвакуировано более 230 единиц автомобильной техники, которые застряли в сугробах, и в них находилось более 780 человек.

Министр сообщил, что из-за снегопадов в регионах было отменено более 1,7 тыс. междугородних автобусных рейсов, произошло 86 аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, но все они были оперативно ликвидированы.

— А как ведут себя объекты энергетического комплекса, Александр Валентинович? — обратился Владимир Путин к министру энергетики Александру Новаку.

Глава Минэнерго доложил, что из-за сложных погодных условий происходили массовые отключения света на Сахалине, в Дагестане и Чеченской Республике, но подачу энергии удавалось восстанавливать в течение нескольких часов.

После этого участники совещания перешли ко второй теме — сохранению лесных массивов страны. Глава государства обратил внимание на масштабы ущерба, наносимого лесному фонду.

— При реализации проектов строительства инфраструктуры, при вырубках леса у нас ежегодно безвозвратные потери, где-то 145 тыс. га, и плюс еще 5 тыс. — это под вырубки, которые уходят при лесозаготовке, — привел данные президент.

Министр природных ресурсов Сергей Донской сообщил, что в текущем году планируется принять жесткие законодательные меры, которые регламентируют сохранность леса. Главный принцип: один гектар вырубили — один гектар восстановили.

— Мы также значительно усилили возможность граждан самостоятельно решать судьбу леса в зонах массового проживания людей — так называемые зеленые зоны. Сегодня создаются лесопарковые и зеленые пояса. Более 53 регионов активно подключились к этой работе. В настоящее время «зелёные щиты» уже созданы в восьми субъектах Российской Федерации, — доложил глава ведомства.

Он также добавил, что в последние годы общество очень остро воспринимает вырубку лесов, и в министерство приходит много обращений по этому поводу.

— Когда ожидается принятие этих поправок? — поинтересовался Владимир Путин.

Глава ведомства уточнил, что документ должен пройти через Государственную думу уже в весеннюю сессию.