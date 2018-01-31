Синоптики рассказали о прекращении сильного снегопада в столице

Сильный снегопад, обрушившийся на Москву два дня назад, прекратится в ночь на четверг, 1 февраля. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

Обрушившийся на Москву снегопад стал сильнейшим с начала зимы. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, коммунальщики вывезли со столичных улиц рекордное количество снега за нынешний сезон — порядка 700 тыс. кубометров. За сутки в городе выпало до 20 см осадков, а с начала осенне-зимнего периода в Москве выпало 124 см снега, включая январь — 62 см при норме в 56 см, пишет ТАСС. Уборку снега осуществляют около 13,8 тыс. единиц спецтехники, в том числе около 4,5 тыс. самосвалов, а также около 60 тыс. дворников и рабочих.

По прогнозам синоптиков, снегопад прекратится утром в четверг, 1 февраля. Температура воздуха составит минус 10–12 градусов в Москве и до минус 15 в области из-за усиливающегося северо-западного ветра. Днем 1 февраля в столице ожидается умеренно морозная погода, столбики термометров покажут около минус 7 градусов в городе, до минус 5–10 градусов в области, что на 1,5 градуса выше нормы, сообщает «РИА Новости». Существенных осадков не ожидается. Атмосферное давление нормализуется до 747 мм ртутного столба.

Ранее портал iz.ru сообщал, что москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за снегопада.