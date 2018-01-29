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МЧС предупредило о сильной метели в столице

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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МЧС предупредило о сильной метели в столичном регионе во вторник, 30 января. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцети Twitter.

По прогнозам специалистов, во вторник в Москве ожидаются метель и порывистый ветер до 12–17 м/с. Автовладельцев просят отказаться от поездок на личном автотранспорте и пересесть на общественный. В случае невозможности воздержаться от поездок на личном автомобиле автовладельцев призывают не совершать внезапных маневров, обгонов, опережений и перестроений. Пешеходам рекомендуется обходить шаткие конструкции и деревья, а также линии электропередачи. Сохраняется вероятность ухудшения видимости, увеличения числа ДТП, которые приводят к образованию заторов на дорогах, сообщает телеканал «360».

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