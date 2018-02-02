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Почти полная февральская норма осадков выпадет в Москве в выходные

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Сильный снегопад ожидается в Москве в предстоящие выходные. В столице выпадет 36 мм осадков, что составляет почти полную февральскую норму. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«Удар стихии по столице России может оказаться феноменальным. Всего за одно воскресенье в мегаполисе может выпасть почти полная февральская норма осадков», — цитирует сетевое издание m24.ru синоптиков. В центре добавили, что это соответствует абсолютному рекорду месяца, который ранее был зафиксирован в 1966 году.

По словам специалистов, подобные катаклизмы в финале зимы происходят в московском регионе раз в 100 лет.

Немного потеплеет в Москве в субботу и воскресенье. Температура воздуха поднимется примерно до минус 5–10 градусов. Морозы ожидаются в начале следующей недели.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал ранее, что к этому времени высота снежного покрова в городе может увеличиться на 50 см.

Коммунальные службы столицы продолжают в круглосуточном режиме уборку после снегопада, начавшегося в минувший понедельник. В Москве работает 14 тыс. единиц спецтехники, которая за сутки вывезла на снегосплавные пункты рекордное для нынешней зимы количество снега — 870 тыс. куб. м, уточнил Бирюков.

 Напомним, ГИБДД РФ призвала столичных водителей быть внимательнее в связи с образовавшейся на дорогах города гололедицей.

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