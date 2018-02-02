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ГИБДД предупредила столичных водителей о гололедице на дороге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Госавтоинспекция Москвы призвала столичных водителей быть внимательнее в связи с гололедицей, образовавшейся на дорогах города.

«Со 2 по 4 февраля прогнозируется ухудшение погодных условий, связанное с выпадением снега. На дорогах возможны гололедица и налипание снега», — сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД РФ.

Водителей просят соблюдать дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом непогоды, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, а также строго выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников дорожно-патрульной службы.

«Особое внимание следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда», — отметили в ГИБДД, добавив, что осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. 

Ранее столичные синоптики предупредили горожан о сильных снегопадах в конце текущей недели. 

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