Уборку улиц Москвы от снега осуществляют около 14 тыс. единиц техники

Порядка 14 тыс. единиц спецтехники и около 58 тыс. работников ручной уборки снега задействованы в уборке московских улиц. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, все службы жилищно-коммунального хозяйства работают в круглосуточном режиме и готовы к ликвидации последствий мощного снегопада, обрушившегося на Москву в конце января. Он добавил, что в случае необходимости число самосвалов и снегоуборочных машин будет увеличено до 17 тыс., сообщает «ТВ Центр».

Помимо этого, заместитель мэра также попросил жителей Москвы по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте и пересесть на общественный во избежание создания помех для работы снегоуборочной техники. Он также добавил, что для очистки городских улиц могут даже перекрывать отдельные переулки, особенно в центре Москвы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в ближайшие выходные и в начале недели в Москве выпадет до 50 см снега. Также, по прогнозу синоптиков центра «Фобос», в первую декаду февраля столицу ждут обильные снегопады и 20-градусные морозы.