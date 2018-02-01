Обильный снегопад привел к закрытию аэропорта Камчатки

Главный аэропорт Камчатки был закрыт из-за обильного снегопада. Воздушная гавань возобновит работу после расчистки взлетно-посадочной полосы.

«С задержкой на Камчатку прилетят два рейса из Владивостока, кроме того, с небольшой задержкой мы ждем рейс из Шереметьево, но он задержался по причине аэропорта вылета», — рассказали «РИА Новости» в аэропорту Петропавловск-Камчатский.

Непогода также вмешалась и в работу учебных заведений: в школах были отменены занятия. Кроме того, четверг, 1 февраля, объявлен выходным днем в ряде муниципальных учреждений.

Городские власти обратились к автомобилистам с просьбой пользоваться общественным транспортом, который работает в штатном режиме.