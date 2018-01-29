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Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за снегопада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Сильный снегопад в Москве может привести к ухудшению видимости и росту числа ДТП на дорогах, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Рекомендуем водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом. Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в сложных погодных условиях», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, согласно данным ситуационного центра ЦОДД Москвы, сейчас большое скопление машин при движении в сторону центра наблюдается на Ярославском, Каширском и Ленинградском шоссе, Волгоградском проспекте и Люблинской улице.

По словам московских синоптиков, за минувшую ночь в столице выпало 10% месячной нормы осадков. Снегопад продолжится, ожидаются метель, снежные заносы, усиление ветра до 17 м/с.

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