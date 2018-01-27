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Синоптики предупредили о снегопадах в Москве 27 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Синоптики прогнозируют снегопады во второй половине дня 27 января в Москве, информирует столичный погодный центр «Фобос».

В городе температуры будут колебаться в диапазоне от минус 4 до минус 6 градусов, по области ожидается от минус 3 до минус 8 градусов. Во второй половине дня ветер усилится до 5–10 м/с.

«Столичный регион постепенно окажется в зоне влияния атмосферного фронта с запада, несущего снегопады, которые доберутся до берегов Москвы-реки преимущественно во второй половине дня», — говорится в сообщении на сайте метеослужбы.

Такие температуры на 3–4 градуса выше нормальных сезонных значений. Вечером 27 января атмосферное давление понизится до 757 мм рт. ст., однако оно по-прежнему выше нормы на 10 единиц.

Как ранее писал портал iz.ru, сильные снегопады придут в столицу на следующей неделе, высота снежного покрова вырастет до 25 см.

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