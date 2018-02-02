Рекордное количество снега вывезено с улиц Москвы за последние сутки

Столичные коммунальщики за последние сутки вывезли с улиц Москвы рекордные 870 тыс. кубометров. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

«На улицах города работает 14 тыс. единиц специализированной техники. За сутки на снегосплавные пункты вывезено рекордное для нынешней зимы количество снега — 870 тыс. кубометров», — отметил заместитель градоначальника Петр Бирюков.

Он напомнил, что коммунальные службы столицы переведены в круглосуточный режим работы, они также занимаются очисткой кровель от снега и наледи.

Ранее столичные власти назвали худшие районы по уборке снега.