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От банков потребуют согласовывать финансовые операции с родственниками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В России появится новая услуга по защите средств граждан. Как выяснили «Известия», Госдума в весеннюю сессию может принять законопроект «О внесении изменений в закон «О банках и банковской деятельности». Документом предлагается ввести механизм дополнительной верификации финансовых операций, которые по желанию клиентов начнут одобрять их родственники или доверенные лица.

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Согласно законопроекту, системно значимые кредитные организации (сейчас их 13) будут обязаны дать возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо, который получит право отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента уведомления от банка. В случае отсутствия реакции банк откажет в проведении трансакции.

Информацию о том, что Госдума рассмотрит инициативу в ближайшее время, «Известиям» подтвердили в «Единой России» и профильном комитете.

«После 13–15 мая, когда завершится формирование правительства, Госдума может принять законопроект в первом чтении. Затем потребуется примерно месяц, чтобы внести в него поправки, в том числе предложенные в отзыве правительства, которое концептуально поддержало инициативу», — пояснила «Известиям» один из авторов законопроекта, депутат от «Единой России» Наталья Костенко.

По ее словам, ко второму чтению в тексте закона может появиться механизм отзыва доверенности, который предложило прописать правительство, чтобы исключить риски злоупотребления для поручителя. Также упростят саму процедуру реализации инициативы.

«Принцип один: есть доверенное лицо, ему сообщается об операциях, а вот форма уведомления, сумма, с которой возможна блокировка, будет варьироваться. С учетом одобрения законопроекта всеми ведомствами, не думаю, что будет какая-то задержка при его рассмотрении в окончательном чтении», — пояснила депутат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Спроси и сохрани: от банков потребуют согласовывать кредиты с родственниками клиентов

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