Самолет Azur Air вылетел из Домодедово с задержкой на 5,5 часа

Самолет авиакомпании Azur Air вылетел из московского аэропорта Домодедово на курорт Канкун в Мексике с задержкой на 5,5 часа.

Как сообщает «Интерфакс», рейс был запланирован на 4:55 утра субботы, но вылет был задержан до 10:25.

Как следует из данных сервиса FlightRadar24, это был тот же Boeing 767, который в минувший четверг выполнял рейс из Москвы на Кубу. Из-за повышенного расхода топлива он экстренно сел в американском городе Атлантик-Сити.

Ранее портал iz.ru сообщал, что самолет авиакомпании Azur Air с пассажирами на борту более четырех часов не может вылететь из аэропорта Домодедово.