Снегопад привел к перебоям в электроснабжении в Подмосковье

Снегопад привел к перебоям с электроснабжением в ряде населенных пунктов в Московской области. Отключения длились от 11 минут до 1 часа 48 минут.

В региональном министерстве энергетики отметили, что сбои произошли в городских округах Истра, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Руза, а также на территории Пушкинского и Можайского районов, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что было организовано круглосуточное дежурство оперативного и ремонтного персонала. Власти региона мобилизовали более 3,2 тыс. энергетиков в составе более 500 бригад.

Как писал портал iz.ru, снегопад, обрушившийся на Москву и Московскую область, установил абсолютный рекорд. В столице выпало более 14 мм осадков. Прежний рекорд продержался с 1957 года — тогда в этот день в столице выпало 11,2 мм.