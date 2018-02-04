Субботний снегопад в Москве установил абсолютный рекорд

Синоптики официально зафиксировали новый рекорд мощности снегопада на 3 февраля.

В минувшую субботу базовая метеостанция на ВДНХ показала, что в столице к 21:00 выпало 14 мм осадков. Прежний рекорд продержался с 1957 года — тогда в этот день в столице выпало 11,2 мм.

Снегопад продолжится ночью и днем в воскресенье и ослабнет лишь к утру понедельника, уточняет «Интерфакс».

Как писал iz.ru, накануне еж Пых из Екатеринбурга предсказал раннюю и пасмурную весну.