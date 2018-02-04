Прямой эфир
Сюжет:

Субботний снегопад в Москве установил абсолютный рекорд

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики официально зафиксировали новый рекорд мощности снегопада на 3 февраля.

В минувшую субботу базовая метеостанция на ВДНХ показала, что в столице к 21:00 выпало 14 мм осадков. Прежний рекорд продержался с 1957 года — тогда в этот день в столице выпало 11,2 мм.

Снегопад продолжится ночью и днем в воскресенье и ослабнет лишь к утру понедельника, уточняет «Интерфакс».

Как писал iz.ru, накануне еж Пых из Екатеринбурга предсказал раннюю и пасмурную весну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МЧС распространило экстренное предупреждение о погоде в Москве
В метро Москвы заявили о готовности к работе в условиях снегопада

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017