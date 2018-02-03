МЧС распространило экстренное предупреждение о погоде в Москве

Сильный снег и заносы ожидаются 3 февраля в Москве и области. В этой связи спасатели призывают горожан быть внимательными в непогоду.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС, в течение суток ожидаются метель и усиление южного ветра с порывами 12–17 м/с.

В этой связи спасатели рекомендуют автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Авиакомпания «Аэрофлот» перенесет время прилета и вылета 48 субботних рейсов в аэропорту Шереметьево из-за неблагоприятных погодных условий.