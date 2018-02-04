Снегопад оставил без света ряд населенных пунктов в Калужской области

В нескольких населенных пунктах Боровского района Калужской области произошло отключение электричества. Инцидент возник из-за неблагоприятных погодных условий.

«В результате неблагоприятных метеорологических явлений в зоне отключения электроэнергии находится ряд населенных пунктов Боровского района», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.

В свою очередь, в пресс-службе «Калугаэнерго» отметили, что отключение произошло из-за сильного снегопада и налипания мокрого снега на проводах и деревьях.

В настоящий момент к местам повреждения направляются бригады энергетиков. К работам готовы приступить 98 бригад численностью 517 человек.

«Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения потребителей», — отметили в компании.