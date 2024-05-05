США впервые с начала конфликта прекратили поставки боеприпасов Израилю
Правительство США на прошлой неделе приостановило поставки военной помощи для Израиля. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.
«Израильские официальные лица заявили, что поставка боеприпасов в Израиль была остановлена на прошлой неделе», — говорится в материале.
Это вызвало серьезную обеспокоенность внутри израильского правительства. Издание сообщает, что в Белом доме отказались комментировать ситуацию.
Сообщалось, что США приостановили поставки вооружения для Израиля впервые с октября прошлого года, когда начался конфликт в секторе Газа.
24 апреля американский президент Джо Байден подписал пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. В пакет вошел закон о выделении еврейскому государству военной помощи на сумму около $26,4 млрд.
Издание не сообщает о причинах приостановления поставок, однако напоминает, что администрация Байдена крайне обеспокоена решительным настроем Израиля на проведение военной операции в городе Рафах на юге Газы. В последние несколько недель ситуация в регионе накалена из-за переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС, в ходе которых Израиль не забывает угрожать противникам возможным вторжением в Рафах.
Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Израиль потребовал от палестинского движения ХАМАС в течение недели принять условия сделки по прекращению огня в секторе Газа, в противном случае израильская армия войдет в Рафах. В этот же день делегации Египта, Израиля, Катара, США и ХАМАС провели в Каире встречи с целью достичь соглашения об обмене находящихся в секторе Газа заложников.
По итогам переговоров разные СМИ заявляли, что в ХАМАС якобы согласились заключить соглашение о прекращении огня «поэтапно», а также заявили о готовности освободить 33 заложника в рамках первого этапа сделки.
5 мая руководитель политбюро палестинского движения Исмаил Хания заявил, что ХАМАС всё еще готово договариваться о перемирии в Газе. Он заявил о «позитивном настрое по переговорам», а также пообещал, что движение проявит гибкость в этом вопросе. В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о скором начале операции в Рафахе, а также заявил, что еврейское государство не видит стремления палестинского движения ХАМАС заключить сделку о прекращении огня.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.