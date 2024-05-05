Глава МО Израиля анонсировал скорое начало операции в Рафахе

Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о скором начале операции в Рафахе, а также заявил, что еврейское государство не видит стремления палестинского движения ХАМАС заключить сделку о прекращении огня. Его слова 5 мая приводит издание Israel Hayom.

В этот день Галант посетил сектор Газа и встретился с командирами бригад Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Мы хотели осуществить освобождение заложников как можно быстрее. Мы признаем тревожные признаки того, что ХАМАС на самом деле не намерено заключать с нами какое-либо соглашение», — заявил он.

Из этого следует, что операция в Рафахе начнется в скором времени, заявил Галант.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Израиль потребовал от палестинского движения ХАМАС в течение недели принять условия сделки по прекращению огня в секторе Газа, в противном случае израильская армия войдет в Рафах.

В этот же день делегации Египта, Израиля, Катара, США и ХАМАС провели в Каире встречи с целью достичь соглашения об обмене находящихся в секторе Газа заложников.

По итогам переговоров разные СМИ заявляли, что в ХАМАС якобы согласились заключить соглашение о прекращении огня «поэтапно», а также заявили о готовности освободить 33 заложника в рамках первого этапа сделки.

5 мая руководитель политбюро палестинского движения Исмаил Хания заявил, что ХАМАС всё еще готово договариваться о перемирии в Газе. Он заявил о «позитивном настрое по переговорам», а также пообещал, что движение проявит гибкость в этом вопросе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.