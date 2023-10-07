Палестинская группировка ХАМАС заявила о 5 тыс. выпущенных по Израилю ракет

Военный командир палестинской группировки ХАМАС Мухаммад Аль-Дейф заявил, что утром 7 октября было выпущено 5 тыс. ракет по Израилю. Об этом пишет Al Arabiya со ссылкой на его сообщение.

Кроме того, телеканал указывает, что ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». Он призвал палестинцев взять в руки оружие.

Израильские военные сообщили, что несколько боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля. Кроме того, палестинская группировка утверждает, что взяла в заложники пятерых израильских военных.

Телеканал указывает, что среди погибших есть комбатанты и гражданские лица с обеих сторон, по словам официальных лиц Израиля и Палестины.

Ранее в этот день в центральной части Израиля ввели особое положение на фоне проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы, а также массированного ракетного обстрела со стороны анклава. Министр обороны Израиля Йоав Галант в связи с обстрелами также распорядился призвать на военную службу резервистов.

Утром в субботу сигналы воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах Тель-Авива и близлежащих населенных пунктах. Кроме того, сирены были слышны в Ашдоде, Ашкелоне, Беэр-Шеве и городах, расположенных около сектора Газа. На фоне обстрелов Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила состояние «готовности к войне».

Сообщалось, что в Израиле в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибла женщина, еще по меньшей мере трое человек получили ранения. Отмечалось, что ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Позднее сообщалось о двух погибших израильтян и еще одном военном Израиля.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.