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Гранатометчики группировки войк «Запад» уничтожили бронетехнику и блиндажи ВСУ

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Гранатометчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в ходе боевой работы уничтожили легкобронированную технику и блиндажи боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Минобороны РФ 6 мая показало фрагмент боевой работы гранатометчиков.

На одном из направлений после предварительной разведки местности, в том числе с воздуха с использованием беспилотников, были получены данные о наращивании сил противника.

На представленном видео военнослужащие мотострелкового соединения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 уничтожили несколько единиц легкобронированной техники противника и вскрыли блиндажи ВСУ при ведении поддержки штурмовых подразделений.

Командир отделения с позывным Кузьмич признался, что работает давно на автомате, все действия отработаны. По каким целям говорят работать, по тем и открывают огонь.

«Скажут «блиндаж», значит, блиндаж положим. Уже на автомате: подает, заряжаешь, отдаешь — раз-раз-раз», — добавил он.

О целях расчетам РПГ-7 сообщил командир штурмовой роты. Противник к лесопосадке приближался на легкобронированных автомобилях и пытался провести высадку дополнительных сил, чтобы помешать военнослужащим ВС РФ продвинуться вперед. Расчеты РПГ-7 оперативно выдвинулись в указанный район и слаженными действиями уничтожили все цели.

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 предназначен для борьбы с танками, самоходно-артиллерийскими установками и другими бронированными средствами противника. Кроме того, он может быть использован для уничтожения живой силы, находящейся в легких полевых укрытиях и сооружениях городского типа, сообщили в оборонном ведомстве.

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1 мая Минобороны показало, как снайперские пары забайкальских десантников из состава Южной группировки войск уничтожают противника, который пытается малыми группами контратаковать позиции ВС РФ к востоку от Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В марте военное ведомство показывало, как расчет 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения ВС РФ отразил атаку ВСУ на северском направлении. Расчет гранатомета АГС-17 «Пламя», узнав координаты противника, массированным огнем нанес ему поражение.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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