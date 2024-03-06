Расчет гранатомета АГС-17 «Пламя» отразил атаку ВСУ на северском направлении

Расчет 30-мм автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения ВС РФ отразил атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении. Кадрами боевой работы российских военнослужащих к северу от Соледара поделилось 6 марта Минобороны России.

В ходе предварительной разведки были получены данные о приближении нескольких вооруженных групп ВСУ к передовым российским позициям. Расчет гранатомета АГС-17 «Пламя», узнав координаты противника, массированным огнем нанес ему поражение.

«Нам дают координаты, мы наводимся на точку, говорим: «Наведен. Готов». И по команде «Огонь» открываем огонь», — рассказал о своей работе военнослужащий с позывным Славян.

В Минобороны пояснили, что гранатометчики вели огонь с закрытой огневой позиции: сначала одиночными выстрелами, а потом очередями, до полного расхода боеприпасов. Украинские боевики, не ожидая такого отпора, отказались от намерений и отступили, оставив своих убитых и раненых.

АГС-17 «Пламя» предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытий — в открытых окопах и за естественными складками местности, отметили в ведомстве.

Ранее, 21 февраля, корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал на позициях 6-й отдельной гвардейской мотострелковой казачьей бригады имени М.И. Платова на северском направлении в зоне спецоперации. Он узнал, как проходит боевое дежурство под командованием гвардии старшего лейтенанта, Героя РФ Алексея Хименко.

До этого, 19 февраля, Кулага рассказал, как на северском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР) экипажи тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» ликвидировали укрепленный район ВСУ. Выйдя на позицию, экипажи открывают огонь по укрепрайону ВСУ. Это выглядит как яркие вспышки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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