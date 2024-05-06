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В Палестине рассказали о последствиях израильских ограничительных мер

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Фото: Global Look Press/Hasan Mrad
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Подконтрольный Палестинской автономии Западный берег реки Иордан испытывает серьезные экономические трудности с начала войны в секторе Газа из-за жестких ограничительных мер Израиля в регионе. Об этом рассказал в интервью «Известиям» губернатор провинции Хеврон Халед Дудин.

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«В Хевроне 2,6 тыс. производственных предприятий — это большие заводы и торговые компании. Используемые Израилем ограничения, которые были введены после событий 7 октября 2023 года, связаны с затруднением транспортировки товаров в другие палестинские города. Прежде всего израильская армия усилила досмотры на КПП: если раньше путь в соседние провинции занимал один-два часа, то теперь требуется целый день. При этом никто не гарантирует того, что грузовики пропустят: порой они могут простоять всё это время, а потом вернуться назад в город», — отметил он.

По его словам, Израиль также запрещает ввоз палестинских товаров на свои территории с осени 2023 года.

«Израиль запретил ввоз нашей продукции на свою территорию, что в том числе сильно бьет по производителям (после 7 октября прошлого года жители Западного берега также не могут ездить работать на израильские территории. — Ред.). Кроме того, как вы знаете, у нас нет портов и мы вынуждены использовать израильские, оплачивая все необходимые пошлины, — это касается как экспорта, так и импорта. Сейчас, разумеется, это стало также недоступным. С осени прошлого года многие товары до сих пор находятся в портах, и, соответственно, счета растут с каждым днем», — добавил Халед Дудин.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Халеда Дудина «Известиям»:

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