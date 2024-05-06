ЕК не увидела дискриминации россиян в поправках к миграционному закону в Латвии

В Брюсселе знают о недавних изменениях в латвийском законодательстве, сообщили «Известиям» в Еврокомиссии (ЕК). Там отметили, что встречались с представителями властей Латвии и обсуждали поправки к иммиграционному закону.

«Комиссия понимает, что рассматриваемые поправки касаются граждан России, которые имеют постоянный вид на жительство, выданный в соответствии с законодательством Латвии, а не тех, у кого есть долгосрочный вид на жительство в ЕС (выданный в соответствии с директивой 2003/109/EC). Таким образом, эти поправки выходят за рамки законодательства ЕС, и, соответственно, Хартия ЕС об основных правах неприменима», — сказали в ЕК.



В Еврокомиссии также добавили, что продолжат следить за развитием событий.



В сентябре 2022 года сейм Латвии принял поправки в закон о миграции, которые обязывали граждан России — владельцев ПМЖ в прибалтийской республике до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В противном случае их документы должны были быть аннулированы.



2 мая 2024 года сейм Латвии принял в первом чтении поправки к закону об иммиграции, согласно которым сдавать экзамен по латышскому обяжут еще одну группу россиян — тех, кто получил постоянный ВНЖ по закону, действовавшему до 2003 года.



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