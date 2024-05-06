Мстит за жительство: ЕС замалчивает проблему депортации россиян из Латвии

Принятые сеймом Латвии в 2022 году изменения в иммиграционный закон не противоречат законодательству ЕС, заявили «Известиям» в Еврокомиссии. Поправки позволяют не продлевать постоянный вид на жительство для граждан РФ, не сдавших латышский язык. 2 мая латвийский парламент принял в первом чтении новые нормы, которые обяжут еще несколько тысяч россиян сдать экзамен по государственному языку, чтобы сохранить разрешение на проживание в Латвии. Эксперты подчеркивают, что такие изменения в иммиграционном законе дискриминируют права граждан России, живущих в прибалтийской республике.

Ответ Еврокомиссии

Европейская комиссия не считает, что поправки к иммиграционному закону в Латвии, принятые в 2022 году, дискриминируют граждан России, проживающих в прибалтийской республике. Представители ЕК сообщили «Известиям», что в Брюсселе знают о недавних изменениях в латвийском законодательстве. В частности, от россиян, имеющих постоянный вид на жительство, требуется сдавать экзамен на знание латышского языка, чтобы продлить разрешение на пребывание в стране. В ведомстве отметили, что встречались с представителями властей Латвии и обсуждали поправки к иммиграционному закону.

— Исходя из этого, комиссия понимает, что рассматриваемые поправки касаются граждан России, которые имеют постоянный вид на жительство, выданный в соответствии с законодательством Латвии, а не тех, у кого есть долгосрочный вид на жительство в ЕС (выданный в соответствии с директивой 2003/109/EC). Таким образом, эти поправки выходят за рамки законодательства ЕС, и, соответственно, Хартия ЕС об основных правах неприменима. Комиссия продолжит следить за развитием событий, — уточнили в ЕК.

Фото: ТАСС/Мария Иванова

2 мая сейм Латвии принял в первом чтении поправки к закону об иммиграции, согласно которым сдавать экзамен по латышскому обяжут еще одну группу россиян — тех, кто получил постоянный ВНЖ по закону, действовавшему до 2003 года. В эту группу входит более 3,1 тыс. человек в возрасте до 75 лет. Лица старше этого возраста от экзамена будут освобождены.

Согласно законопроекту, для тех, кто не подал все необходимые документы для получения статуса постоянного жителя ЕС в управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) до 30 апреля 2025 года, постоянный ВНЖ будет действовать в первом случае до 15 мая 2025 года.

Фото: Getty Images/picture alliance

Во втором случае — до 15 сентября 2025 года, если до 1 мая 2025 года в УДГМ поступила информация о том, что то или иное лицо до 1 мая хотя бы раз сдавало экзамен на знание латышского и ему назначена пересдача до 31 июля 2025 года (при этом необходимые документы не были получены УДГМ до 31 августа 2025 года).

Очередные изменения должны затронуть бывших неграждан и граждан Латвии, получивших российский паспорт и оформивших ВНЖ по закону «О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства», который утратил силу в 2003 году. Предыдущие нововведения распространялись на россиян, получивших постоянный вид на жительство по иммиграционному закону, вступившему в силу после 2003 года. Они коснулись около 25 тыс. человек. Новый законопроект должен пройти еще два чтения. Ожидается, что процесс рассмотрения завершится к началу июня.

Фото: LMV

В середине февраля Конституционный суд Латвии признал принятый в 2022 году закон обоснованным. Латвийские судьи отметили, что люди, имеющие гражданство РФ и не сумевшие сдать экзамен на знание латышского языка, якобы могут представлять «угрозу национальной безопасности». При этом выдворение из страны, по их мнению, носит соразмерное действие. По состоянию на апрель латвийские власти предписали покинуть страну 25 гражданам РФ. В начале января УДГМ сообщило, что депортация из страны грозит 1167 россиянам, почти 800 из которых старше 60 лет.

Новые поправки нарушают права россиян

Следует отметить, что в Латвии выдается два типа постоянного вида на жительство — «национальный» (повторный) и «европейский», предполагающий получение статуса жителя Евросоюза в Латвийской Республике. Последний предоставляет возможность получить работу за пределами Латвии (в других странах ЕС) без дополнительного оформления документов. Этот тип постоянного ВНЖ особенно привлекателен для лиц трудового возраста, которые хотят работать за пределами прибалтийской республики. При этом для получения «европейского» вида на жительство требуется обязательная сдача латышского языка на уровень А2. С принятием поправок в иммиграционный закон в 2022 году власти Латвии, по сути, обязали бывших неграждан или граждан Латвии, которые в свое время оформили российское гражданство и получили «национальный» постоянный вид на жительство, перейти на «европейский».

Научный сотрудник Института стран СНГ, латвийский правозащитник Руслан Панкратов считает, что готовящиеся поправки определенно нарушают права россиян в Латвии.

Фото: Getty Images/picture alliance

— Мы имеем дело с этнолингвистическим геноцидом русских. Во-первых, эти поправки противоречат принципу отсутствия обратной силы закона. Когда людям выдавали вид на жительство, по закону знание латышского языка не требовалось. Во-вторых, латышский язык принуждают сдавать людей, которые в силу преклонного возраста даже цифры не всегда могут вспомнить, — отметил он в разговоре с «Известиями». — Зачем ловить 70-летнего пенсионера, который принял российское гражданство для того, чтобы получать более высокую пенсию? Эти люди даже не работают в сфере обслуживания — латыши вряд ли могут пожаловаться на то, что их плохо обслужил тот или иной старик, поскольку не знает государственного языка.

Готовящиеся поправки к иммиграционному закону активно критикует оппозиция. Так, лидер фракции в сейме «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс подчеркивает, что речь идет о людях преклонного возраста, которые «скорее получат инфаркт, чем сдадут экзамен». А глава «Стабильности» Алексей Росликов называет изменения закона «вытеснением людей из Латвии» и политически мотивированными действиями.

Фото: pmlp.gov.lv

Руслан Панкратов подчеркивает, что выдавливание граждан РФ и русскоязычного населения из Латвии началось еще в 1990-х годах. Однако с началом СВО в 2022 году процесс ускорился и приобрел «совершенно дикие масштабы и методы». При этом правозащитник отмечает, что ЕС предпочитает не замечать нарушения прав граждан России.

— Сам по себе призыв к обязательной сдаче государственного языка — обычное явление, которое было и раньше. Это в основном влияло на националистически настроенный электорат. Однако теперь слова переходят в действия. Пока случаи депортации носят единичный характер и к массовым высылкам еще не приступили. Но не исключено, что масштабы могут расшириться, — полагает он.

Фото: Latvijas Radio/Laura Ieviņa

Управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин, защищавший интересы россиян в Латвии, отмечает, что в ЕС сознательно поддерживают дискриминацию русскоязычного населения.

— В Европейском союзе практикуется применение двойных стандартов в отношении русскоязычного населения, в том числе к россиянам. По сути, готовящийся закон дискриминационный, — сказал он «Известиям». — Этот закон нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, но пока ее механизмы будут реально задействованы, уже многих граждан депортируют. Ведь принятие решений в Европейском суде может занимать годы.

В начале января президент РФ Владимир Путин заявил, что происходящее в странах Прибалтики, в том числе депортация россиян из Латвии, напрямую затрагивает безопасность России.