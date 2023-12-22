Обыкновенный латышизм: россиян вышлют из прибалтийской республики

Власти Латвии вышлют из страны более тысячи россиян, которые не сдали языковой экзамен. Ожидается, что процесс депортации будет запущен в январе, на сбор вещей гражданам дадут 30 дней. В МИД России происходящее называют варварством и дискриминацией, обещают всех изгнанников принять и трудоустроить. «Известия» разбирались в ситуации.

Москвичи и «негры»

По состоянию на конец прошлого года вид на жительство в Латвии оформили порядка 25 тыс. граждан России. Среди них выделяется две большие группы. Первая — россияне, которые пользовались программой «ВНЖ в обмен на инвестиции». Чаще всего это люди с высоким уровнем дохода, которые вложили в недвижимость или латвийские ценные бумаги не менее €250 тыс.. Больше всего среди них москвичей или петербуржцев, многие связаны с шоу-бизнесом.

Вторая большая группа — русскоязычные уроженцы Латвии, которые после распада Советского Союза не получили гражданства прибалтийской республики, стали негражданами, «неграми». Они по упрощенной процедуре оформляли паспорт РФ, а потом также по упрощенной процедуре — без сдачи языкового экзамена — ВНЖ в Латвии. По большей части это пожилые люди (большинство — старше 60 лет) с низким уровнем дохода, у многих проблемы со здоровьем.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

После начала российской военной операции на Украине Латвия начала оказывать давление на россиян и русскоязычных. Рига, в частности, перестала выдавать новые виды на жительство, ввела запрет на выдачу гражданам РФ виз. Кроме того, в стране приняли закон об изъятии латвийского паспорта у тех, кто поддерживает действия России на Украине. Президент страны Эгилс Левитс объяснял, что эти люди находятся за пределами «демократического спектра, основанного на представлениях о справедливости».

В сентябре прошлого года парламент страны утвердил поправки к закону об иммиграции, которые предписали россиянам с действующим латвийским ВНЖ переоформить документы. Этих людей, в частности, обязали сдать языковой экзамен, на котором надо продемонстрировать умение читать, писать, говорить и понимать латышский на слух. Если требование не выполняется, то документы аннулируются, а человека высылают из страны.

Учебники, по которым учатся дети в русской школе в Латвии Фото: РИА Новости

Авторы инициативы объясняли, что поправки якобы нужны для защиты нацбезопасности. « Более 90% российских граждан, которые здесь живут, голосовали за Путина. Такой большой процент поддержки был мало где. Даже в России было меньше. Поэтому мы считаем, что ситуация во время войны опасная. Люди должны решить, кого они поддерживают», — рассуждал депутат сейма Эдвин Шноре.

На экзамен в кресле

В апреле нынешнего года латышские госорганы начали принимать языковые экзамены, процедура сразу обросла множеством скандалов. Так, в соцсетях широко обсуждался эпизод, произошедший в городе Даугавпилс, где 74-летнюю пенсионерку несли на экзамен в инвалидном кресле. По словам авторов ролика, женщина болеет сахарным диабетом и множеством других заболеваний, на протяжении восьми лет почти не выходит из дома.

Журналисты позже выяснили, что героиню видео зовут Наталья Кочегарова. Женщина пожаловалась, что в экзаменационном центре не было лифтов, поэтому и внутри здания родственникам пришлось носить ее между этажами. По ее словам, тесты она не сдала, латышского не знает, потому что нет соответствующей языковой среды — все вокруг говорят на русском.

74-летнюю пенсионерку Наталью Кочегарову привезли на экзамен по латышскому языку Фото: youtube.com

Еще один громкий эпизод произошел, когда на экзамен привезли 73-летнего мужчину. Сопровождающие сообщили, что пенсионер страдает от онкологии, плохо слышит и плохо говорит, с трудом держит ручку в руках. Врачи при этом отказались выписать ему освобождение, признав годным к сдаче тестов. «Вот такой человек представляет угрозу для Латвии», — сокрушалась одна из сопровождающих.

Известно, что всего с первого раза экзамен по латышскому сдали 39% участников. Власти Латвии, видимо, поняли, что если выслать всех остальных, то обрушится международный имидж страны. В результате в сентябре нынешнего года сейм одобрил новые поправки к закону об иммиграции. Согласно этим изменениям, претендентам, которые пытались сдать экзамен, предоставили двухлетнюю отсрочку с сохранением временного ВНЖ.

При этом гражданам РФ, которые экзамен не сдавали, в октябре начали аннулировать виды на жительство. В первую очередь таким людям блокировали электронную идентификационную карту, из-за чего они перестали получать латвийскую пенсию и другие пособия. Кроме того, они перестали получать государственные медицинские услуги, начали оплачивать их по общему прейскуранту. В частности, один день лечения в Рижской клинической больнице раньше для них стоил €5–10о, теперь стоит до €500.

Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант – 2019» в Балтийской международной академии в городе Рига Фото: РИА Новости

В декабре руководитель Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе сообщила, что более тысячи россиян будут депортированы из страны. «Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, кто всё еще пытается разобраться, подать документы на временный ВНЖ, но, к сожалению, мы должны сказать им, что они должны уехать, потому что ни один из пунктов закона к ним уже не относится», — отметила она.

Розе подчеркнула, что извещения о депортации россияне получат в январе, на сбор вещей им дадут 30 дней. Она также добавила, что число депортируемых может возрасти, потому что миграционная служба продолжает сверять документы и консультироваться с пограничниками. По словам Розе, россияне смогут обжаловать решение о высылке в судебном порядке, тогда срок пребывания будет автоматически продлен на время рассмотрения ходатайства.

«Своих не бросаем»

В МИД России происходящее назвали варварством и дискриминацией. «В связи с возможными высылками российских граждан из Латвии нашим ведомствам и регионам дано поручение подготовиться к решению вопросов по размещению, трудоустройству, пенсионному обеспечению и так далее. Мы своих не бросаем. Не даем в обиду людей, над которыми издеваются по национальному признаку», — сообщила Мария Захарова.

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в беседе с «Известиями» отметил, что Латвия идет на сознательное обострение отношений с Россией.

Цветы, возложенные к ныне снесенному памятнику Освободителям в Парке Победы в Риге в день празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 2015 год Фото: Getty Images/Eddie Gerald

— В Риге думают, что Россия занята на Украине, а потому никакого ответа не последует. Скорее всего, сейчас Москва действительно отреагирует относительно мягко, но рано или поздно вопрос Украины будет закрыт. Тогда свое внимание Кремль обратит и на прибалтийских соседей, — предполагает он.

Политический аналитик Александр Носович говорит, что Латвия последовательно готовила высылку россиян.

Участник марша в Риге в защиту русских школ в Латвии Фото: РИА Новости

— К сожалению, мы видим, что Латвия превратилась в страну не только антироссийскую, но и русофобскую, ненависть распространяется не только на государство, но и на людей, вне зависимости от их политических взглядов и взаимоотношений с исторической родиной, — рассуждает он.

Вероятно, ситуация продолжит ухудшаться и дальше: может последовать нарушение прав собственности, изъятие недвижимости и многое другое, считает собеседник «Известий»: «Я думаю, российским госорганам надо искать способы давления на Ригу, чтобы там таких решений не принимали. Или тщательно готовить гуманитарные программы, которые помогут принять депортированных», — призывает эксперт.